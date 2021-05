Het gaat goed met de verkopen van Resident Evil 8: Village. Binnen een week werd het achtste deel in de serie al meer dan drie miljoen keer verscheept en daar is nu een miljoen bijgekomen, laat Capcom weten.

De vier miljoen exemplaren bestaan uit fysieke verscheepte games en digitale verkochte games. Dit aantal is in een beperkte tijd bereikt, namelijk in nog geen drie weken. Ter vergelijking: Resident Evil 7 is tot nu toe meer dan 9 miljoen keer verscheept. Dat deel acht al bijna op de helft zit van zijn voorganger is een teken dat de serie nog steeds zeer populair is.

Wij waren erg te spreken over Resident Evil 8 en in onze review lees je er meer over.