Na een eerdere aankondiging heeft Ubisoft vanavond de eerste gameplaybeelden van Far Cry 6 laten zien. De game werd vorig jaar al aangekondigd en het is een lange tijd stil geweest, maar met de E3 in aantocht, alsook Ubisoft Forward op 12 juni, is Far Cry 6 die het spits mag afbijten.

Bekijk hieronder de eerste gameplaybeelden van het aankomende avontuur dat zich afspeelt in het land Yara, dat met harde hand geregeerd wordt door president Anton Castillo. In de game speel je als Dani Rojas die opgegroeid is op Yara en het afbrokkelen van het ooit zo mooie land van dichtbij heeft meegemaakt.

Ze wil graag ontsnappen uit Yara, maar door de gebeurtenissen wordt ze weer in rebellie tegen Castillo getrokken. Gaandeweg het avontuur kom je andere personages tegen die zich bij je aansluiten en het eveneens tegen de president opnemen om zo een nieuwe revolutie op gang te brengen.

De opzet daarvan klinkt hetzelfde als wat we van Far Cry 5 kennen, waarbij we verschillende hulpen konden inroepen in de strijd tegen de vijand. Ook het gebruik van dieren komt weer terug, zoals gedemonstreerd wordt met een krokodil hieronder. Daarnaast kun je losgaan met customization. Zowel met je eigen uiterlijk, alsook met je wapens en voertuigen.

De serie heeft zich zeker in de latere delen niet al te serieus genomen en dat is duidelijk ook te merken in Far Cry 6 met bizarre wapens, gameplay situaties en meer. Ook heeft Ubisoft de releasedatum bekendgemaakt, Far Cry 6 is vanaf 7 oktober verkrijgbaar.