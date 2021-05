Sony is zeer in zijn nopjes met de PlayStation 5 en dat komt doordat de console sneller verkoopt dan zijn voorganger. Tevens worden er veel meer exemplaren van de PS5 verkocht dan de nieuwe console van de concurrent, oftewel de Xbox Series X. Het Japanse bedrijf zet dan ook hoog in op hun nieuwe spelcomputer.

Tijdens een presentatie voor investeerders heeft Sony laten weten wat zij van de PlayStation 5 verwachten voor de komende jaren. Hier kwam onder andere het potentiële marktaandeel ter sprake. De PlayStation 4 was goed voor 45% en aangezien diens opvolger sneller verkoopt, gaat Sony ervan uit dat de PS5 een marktaandeel van 52% zal bereiken.

Deze cijfers laten zien dat Sony veel vertrouwen in de console heeft. Het zal echter niet gemakkelijk zijn om meer dan de helft van de markt te bezetten. Microsoft loopt dan wel achter in verkopen, de Xbox Series X verkoopt beter dan de Xbox One. Dan is ook Nintendo er nog, en de Switch is nog altijd waanzinnig populair. Daar komt bij dat er geruchten de ronde doen dat er in september een ‘Switch Pro’ zal verschijnen, die onder andere een OLED-scherm heeft en 4K ondersteunt als je op de tv speelt.