De maand juni is aangebroken en in de komende weken zullen er verschillende games uitkomen. De grootste release op de PlayStation 5 is natuurlijk Ratchet & Clank: Rift Apart, maar ook de PS5-upgrade van Final Fantasy VII Remake mogen we natuurlijk niet vergeten.

Daarnaast zien we deze maand de PS5-upgrade van Metro Exodus verschijnen en dat naast diverse andere releases voor zowel de PS4 als de PS5. Hieronder alle nieuwe games op een rijtje, zoals je van ons gewend bent.

Dit betreft alle bevestigde releases, via de wekelijkse PlayStation Store updates houden we je op de hoogte van aanvullende games die nog meer verschijnen in de aankomende weken.

Week van 4 juni

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS4)

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (PS4)

Necromunda: Hired Gun (PS4/PS5 – Digitaal)

Week van 11 juni

Chivalry II (PS4/PS5)

Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

Ninja Gaiden: Master Collection (PS4)

Guilty Gear – Strive – (PS4/PS5)

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5)

The Elder Scrolls Online: Blackwood (PS4/PS5)

DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure (PS4)

Week van 18 juni

Metro Exodus: Complete Edition (PS5)

Week van 25 juni

Scarlet Nexus (PS4/PS5)

Dungeons & Dragons: Dark Alliance (PS4/PS5)

Legend of Mana Remastered (PS4)

Week van 2 juli

Necromunda: Hired Gun (PS4/PS5 – Fysiek)

Welke game of games haal jij deze maand? Wordt het Ratchet & Clank: Rift Apart of ga je voor een van de (gratis) upgrades van de oudere titels. Of misschien slinger je de PS4 wel weer aan voor wat releases op dat platform (of via backwards compatibility), dat kan uiteraard ook. Laat het hieronder weten.