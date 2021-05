De line-up van PlayStation Plus games van mei is nog minder dan een dag beschikbaar om te downloaden, gezien morgen de line-up van juni live gaat. Als je de games die in mei beschikbaar zijn gesteld nog niet hebt binnengehaald, dan is het advies om dat snel te doen. Je hoeft de games overigens niet per se te downloaden, de titels aan je downloadlijst toevoegen is al voldoende om er toegang toe te houden.

De games van mei die nu nog beschikbaar zijn, zijn Wreckfest voor de PlayStation 5, Battlefielf V voor de PlayStation 4 en Stranded Deep, eveneens voor de PlayStation 4. Drie mooie titels die zeker de moeite waard zijn, maar morgen ingewisseld worden voor Operation: Tango (PS5), Star Wars: Squadrons (PS4) en Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown (PS4). De update zal morgen rond het middaguur zijn, dus je hebt nog een uur of 20 de tijd.

Battlefield V kan je hier vinden, Stranded Deep hier en Wreckfest hier.