De PlayStation 5 wordt onder de kostprijs verkocht, maar daar komt binnenkort verandering in. Jim Ryan heeft laten weten dat zij volgende maand quitte zullen spelen met de disc-versie van de console. Er zijn gamers die de PS5 te duur vinden, maar de prijs van 500 euro is lager dan het bedrag dat nodig is om de console te maken. Sony pakt dit verlies terug door software verkopen.

Vanaf volgende maand zal het echter anders worden, dan zal de prijs om de PlayStation 5 te maken en de prijs waarvoor je hem koopt gelijk zijn. De maanden daarna zal er eindelijk winst worden gemaakt op elke verkochte PlayStation 5 met discdrive. Hoe de prognose er voor de digitale versie uitziet is niet bekend, gezien daar niet over gesproken werd.

Volgens de PlayStation CEO is het quitte spelen positief nieuws, want de disc-versie van de PS5 wordt veel meer verkocht dan de digitale editie. Ryan gaat ervan uit dat dit in de toekomst zal veranderen, maar verwacht dat de PlayStation 5 met discdrive de dominante variant zal blijven.

“We do not see that proportion changing greatly in FY21 [the current business year ending in March 2022] but we anticipate that as time passes, as we move further into the cycle of PS5, that there will be some slight increase in the ratio of the digital edition, but not significant.”