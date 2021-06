Het is 1 juni en meteen ook de eerste dinsdag van de maand en dat betekent natuurlijk een nieuwe line-up van games voor PlayStation Plus abonnees. Deze line-up werd vorige week al aangekondigd en via deze weg stellen we je op de hoogte van het feit dat de games nu beschikbaar zijn in de PlayStation Store.

Deze maand twee games voor de PlayStation 4 en een voor de PlayStation 5. Operation: Tango is een nieuwe release die abonnees nu voor de PlayStation 5 kunnen downloaden, daarvoor kan je hier terecht. Let wel, de PS4-versie valt niet onder dit aanbod.

Op de PlayStation 4, maar ook PlayStation 5 via backwards compatibility, kun je aan de slag met Star Wars: Squadrons. Die game kun je hier in de PlayStation Store vinden en de andere nieuwe release voor de PlayStation 4 is Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, die game kan je hier vinden.