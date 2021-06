Gespeeld | F1 2021 – Naast dat er jaarlijks een nieuwe Call of Duty en een FIFA uitkomt, is een nieuwe Formule 1 game minstens zo’n zekerheid. Dit jaar mogen we F1 2021 verwachten en wel op 16 juli. Met de naderende release kregen we van EA de mogelijkheid een presentatie bij te wonen en nadien met een previewversie van de game aan de gang te gaan. Eerlijk is eerlijk, het is wat gek om het EA Sports logo te zien voorafgaand aan F1 2021, maar voor de rest is het precies wat je ervan verwacht. Codemasters op z’n best die met dit nieuwe deel het algemene Formule 1 gevoel weer naar een hoger plan wil tillen. Dit doen ze met een aantal vernieuwingen.

Braking Point

Vrijwel elk jaar tracht Codemasters iets nieuws te brengen en dit jaar is de grote toevoeging de modus met de naam ‘Braking Point’. Dit is een verhalende modus waarin je in de Formule 2 begint en je opwerkt naar de Formule 1. Je zou dit als de normale carrière route kunnen zien, zoals dat al een paar jaar mogelijk is in F1 2021, maar het verschil is dat het nu als een heus verhaal gebracht wordt. Dit omvat dus meer dan van race naar race gaan en alle vaste facetten afwerken. Sterker nog, Codemasters haalt voor Braking Point inspiratie bij Drive to Survive van Netflix. Deze bekende tv-serie geeft een uniek kijkje achter de schermen van de Formule 1 en voor entertainmentdoeleinden wordt het wat gedramatiseerd.

Nu hebben coureurs al aangegeven dat er soms rivaliteiten of situaties getoond worden die ietwat fictief van aard zijn, maar niemand kan ontkennen dat het voor spannende en boeiende momenten heeft gezorgd. Dat vormt dus enigszins een basis in de Braking Point modus van F1 2021 en hoewel de ontwikkelaar nog niet veel kwijt wilde, leggen ze de lat qua verwachtingen hoog. Zo mogen we allerlei twists in het verhaal verwachten, er gebeuren allerlei onverwachte zaken en nog veel meer. Het moet echt een bijzondere ervaring worden, waarin je een grote rol speelt. In totaal beslaat deze modus de seizoenen 2019, 20 en 21 én een oude bekende keert terug: Devon Butler.

Het is een op zichzelf staande modus naast de inmiddels traditionele carrière modus die veel diepgang kent, waar we zo wat dieper op ingaan. Braking Point is in die zin ook wat compacter, want Codemasters stelt dat je een uur of vijf tot zes bezig bent om het van het begin tot einde te doorlopen. Naast dat je natuurlijk op de baan in actie zal komen, krijg je ook met de randzaken er omheen te maken. Dus ook hier speelt de pers een rol, communiceer je met managers, teambazen en meer. Het moet je een verhalende Formule 1 ervaring geven en ergens doet ons dat denken aan de Journey modus van FIFA. Dit soort games breng je niet direct met een verhalende modus in verband, maar als het werkt en iets doet toevoegen: waarom niet?

Helaas hebben we geen beelden van deze modus kunnen bekijken en ook was het niet beschikbaar in de previewsessie, dus we moeten het met deze informatie doen. Desalniettemin zijn we erg geïnteresseerd in wat het te bieden heeft, want voor de Formule 1 franchise is het een keer wat anders en Codemasters kennende zullen ze dat bij succes nog verder gaan uitbouwen. Dat uitbouwen zien we ook terug in andere segmenten van F1 2021. Want waar de game over het algemeen vooral meer van hetzelfde is, zijn het meer de kleine verbeteringen en toevoegingen die het een meerwaarde moeten geven en dat is in vrijwel elk onderdeel van de game terug te zien, behalve op visueel vlak.

Vlotter carrière verloop

Een van de features die veel invloed heeft op hoe je met je team op de baan presteert is de R&D afdeling. Je kunt door aan trainingsprogramma’s deel te nemen punten verdienen die je weer kan spenderen aan het ontwikkelen van je auto op diverse vlakken. Dat is niet anders, maar de structuur waarmee het gepresenteerd wordt is wel op de schop gegaan. Het is apart opgedeeld over elk departement van je fabriek en daarin krijg je een compleet nieuwe interface te zien van alle onderdelen die je aan ontwikkeling kunt onderwerpen. Dit wordt ook meer visueel gepresenteerd, zodat je een duidelijker beeld krijgt van wat er nu precies verbeterd wordt. Dit gaat gepaard met een bepaald aantal punten dat je moet inleveren en een ontwikkeltijd, zoals we dat al kennen.

Het is even wennen om deze nieuwe structuur te zien en ervaren, maar het voelt aan als een verbetering. Het oogt allemaal wat overzichtelijker en duidelijker. Fijn is dat je in dat opzicht ook niet langer absoluut genoodzaakt bent om voorafgaand aan elke race in alle trainingen zoveel mogelijk programma’s af te werken voor de genoemde punten. F1 2021 biedt de optie om dat te simuleren, waardoor je sneller van de daadwerkelijke race naar de volgende kan gaan zonder veel punten mis te lopen die je nodig hebt voor de R&D afdeling. Hierover heb je wel zelf de controle, zo kun je nu een programma kiezen dat je kan laten uitvoeren. Dit tegen een bepaald percentage tot succes en tijd. Die tijd wordt weer van de tijd die je normaal in de vrije training hebt afgehaald en zo kun je op een zeer snelle manier alsnog punten verdienen.

Let wel, het zelf daadwerkelijk doen levert nog altijd de meeste punten op. Dit omwille van het feit dat een geoefende speler de meeste trainingsprogramma’s wel in een of hooguit twee sessies kan afwerken als hij/zij zelf de baan op gaat. Dat is met het versnelde en gesimuleerde proces niet mogelijk, dus dat is een concessie die je moet maken. Maar eenieder die dat juist niet zo leuk vond, die heeft nu een mooie middenweg om alsnog snel door dit proces heen te gaan en tegelijkertijd ook kostbare R&D punten bij elkaar te sprokkelen. Een prima vooruitgang als je het ons vraagt, want het is per race apart te bepalen. Heb je een hekel aan Monaco? Dan laat je het de game doen. Vind je Zandvoort top? Doe het dan gewoon zelf. Het is geheel aan jou.

Meer, meer, meer!

Daar stopt het niet qua nieuwe toevoegingen. Zo kun je samen met een vriend/vriendin of bijvoorbeeld een huisgenoot aan een carrière voor twee spelers beginnen en dat kan tot leuke situaties leiden. Je kunt besluiten om samen voor een bepaald team te rijden of juist voor rivaliserende teams. Als je echt tegen elkaar gaat strijden levert dat een additioneel competitief element voor de game op daar waar je ook juist in coöp kunt samenwerken. Het is een extra manier om de carrière modus te ervaren en dat klinkt op papier als een boeiende toevoeging. Hetzelfde geldt voor de ‘Real Season Start’, waarmee je letterlijk op dit moment van het seizoen in de game stapt.

Dit betekent dat de huidige stand van zaken in de game geïmporteerd wordt en dat je zelf het seizoen in plaats van een bestaande coureur afwerkt. Je kunt dit vanaf begin dit seizoen doen, maar ook later in het seizoen instappen. Het is geheel aan jou. Race na race zal Codemasters dit onderdeel van het spel ook updaten, zodat het synchroon loopt met het huidige Formule 1 seizoen. Op die manier ben je nog meer betrokken bij de koningsklasse van de autosport, gezien je aan het huidige seizoen meedoet gebaseerd op actuele statistieken en eerlijk is eerlijk: ook dat klinkt erg tof, nietwaar? Ook fijn is trouwens dat de multiplayer voorzien is van meer opgedeelde lobby’s, waardoor ervaren spelers elkaar kunnen vinden en casual spelers ook – de pro races zijn langer, kennen schade en meer, daar waar de casual lobby’s meer toegankelijk zijn voor nieuwkomers.

Visuele stap vooruit…

F1 2021 zal ook voor de PlayStation 5 verschijnen en hoewel wij onze versie op een pc hebben gespeeld, beloofde Codemasters dat de game er op de nieuwe console grafisch een stuk beter uit zal zien dan op de PS4. Het punt is echter dat de game er op pc – met goede specs – prima uitzag, maar niet heel verschillend tegenover de PS4-versie van vorig jaar. Nu is dat een wat kromme vergelijking, maar waar Codemasters een flinke grafische stap vooruit belooft, zijn wij er wat sceptisch over. Dit gezien de minimale verschillen ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast bevat F1 2021 op de PlayStation 5 ook ray tracing ondersteuning, maar hoe dat oogt is nog even afwachten. Vanzelfsprekend zien de auto’s er subliem uit, maar alles er omheen oogde in de previewversie verouderd en dan met name de character modellen die er ietwat houterig uitzagen. Maar goed, dat kan natuurlijk nog veranderen.

Verder maakt F1 2021 op de PlayStation 5 gebruik van de snellere laadtijden, maar we hadden natuurlijk niet anders verwacht. Ook ontbreekt het niet aan ondersteuning voor de adaptieve triggers dan wel haptische feedback, wat zeer subtiel terug te voelen zal zijn in grip, overstuur, onderstuur, gas en remmen. Nu hebben we dat nog niet ervaren, maar wat we in de feedback wel ervaren hebben is dat het meer secuur lijkt (Xbox One controller op pc) dan vorig jaar, waardoor dat hoge verwachtingen voor de haptische feedback ondersteuning schept. We zijn met andere woorden heel erg benieuwd hoe dat op de PlayStation 5 uitpakt en ook hopen we dat het er grafisch indrukwekkender uitziet dan we nu gezien hebben.

Voorlopige conclusie

De korte samenvatting van F1 2021 is dat de game vanzelfsprekend meer van hetzelfde biedt. Daar is niks mis mee, want het fundament staat al sinds een paar delen als een huis. Als we echter wat dieper naar de game kijken en luisteren naar wat Codemasters ons verteld heeft, dan ziet het er naar uit dat F1 2021 genoeg vernieuwingen en subtiele verbeteringen bevat om in de gaten te houden. Dat het een goede racegame gaat worden staat buiten kijf, maar dat wisten we op voorhand al. De benoemde vernieuwingen klinken erg goed in de oren en tijdens het spelen voelde het als een meerwaarde aan. Het meest benieuwd zijn we echter naar Braking Point, wat dé show moet stelen dit jaar, maar dat is nog in nevelen gehuld.