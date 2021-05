Tijdens de Sonic Central livestream van eerder vanavond heeft SEGA verschillende aankondigingen gedaan. Een van de belangrijkste aankondigingen is de komst van Sonic Colors Ultimate. Het betreft hier een remaster van de gelijknamige titel, die nu als ‘ultimate’ uitvoering wordt uitgebracht.

Deze remaster is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. De release staat gepland voor 7 september later dit jaar en hieronder bekijk je de eerste trailer. In aanloop naar de release komt SEGA met een tweedelige animatie: ‘Sonic Colors: Rise of the Wisps’.

Deze animatie zal deze zomer verschijnen en Sonic moet daarin op reis naar Sweet Mountain met de Jade Ghost Wisps, met als doel om alle opgesloten Wisps te bevrijden.

Daarnaast heeft SEGA laten weten dat ze werken aan een compilatie onder de noemer ‘Sonic Origins’. Deze compilatie bevat Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles en Sonic CD. De bedoeling is dat deze verzameling naar alle moderne platformen komt en dat ergens in 2022.

Verder zal Sonic opduiken in de arcadehallen van Lost Judgement. De game Sonic The Fighters zal te spelen zijn in de aankomende game van SEGA en dat is vanaf 24 september – de release van Lost Judgment – gelijk mogelijk.

Tot slot heeft SEGA aangekondigd dat Sonic Forces, Team Sonic Racing en Sonic Mania vanaf 1 juni beschikbaar zullen zijn via PlayStation Now, én de ontwikkelaar annex uitgever deelde een eerste teaser van de aankomende (gloednieuwe) Sonic game die in 2022 moet verschijnen. Zie de beelden hieronder.