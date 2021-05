De kogel is eindelijk door de kerk na een periode van geruchten, want een aantal dagen geleden werd de remake van Virtua Fighter 5 aangekondigd. PS Plus abonnees mogen zich gelukkig prijzen, want deze game zal tevens onderdeel zijn van de gratis games van juni. Deze remake is helemaal opnieuw opgebouwd en de onderstaande trailer laat de grafische verschillen zien.

Zo zien we meerdere arena’s voorbij komen evenals een aantal personages die er zeker anders uitzien. Zo is met name de belichting duidelijk veranderd en dat geeft een nieuwe look aan de game. Verder zien we gameplay in deze trailer en er worden flinke klappen uitgedeeld. Voor de fans is dit zeker even de moeite waard om te bekijken.

Tot slot zal Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown een speciale grafische modus hebben. Zo kan je de game volledig omtoveren in de stijl van Virtua Fighter 1. Hieronder kan je de modus zien.