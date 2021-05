Vanwege het coronavirus werden de Olympische Spelen van 2020 uitgesteld naar dit jaar en het blijft de gemoederen bezig houden. Zo vraagt de bevolking van Japan zich af of het wel slim is om dit evenement door te laten gaan. De virtuele variant gaat in ieder geval wel door als het aan SEGA ligt, want de releasedatum is nu bevestigd.

Olympic Games Tokyo 2020 zal op 22 juni verschijnen voor de PS4 en hierin kan je aan de slag met 18 verschillende sporten. Er zal een Avatar Creator modus aanwezig zijn die flink wat opties biedt om jouw eigen personage of team van kledij te voorzien. Je kan in totaal met acht spelers offline spelen, alsook meedoen aan online multiplayer.

Hieronder de lijst van sporten die je kunt beoefenen in Olympic Games Tokyo 2020.