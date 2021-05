Square Enix heeft de afgelopen jaren onder andere al twee Mana-games geremaked. Hoewel deze veelal positief werden ontvangen, waren er toch ook wat die-hard fans die het jammer vonden dat de remakes zulke grote veranderingen met zich meebrachten. Voornamelijk in de presentatie. Nu met de Dragon Quest III remake gooit Square Enix het over een hele andere boeg.

De remake van Dragon Quest III wordt namelijk volledig in de engine van Octopath Traveler gebouwd, een game die vooral bij fans van de old school JRPG’s in de smaak viel. Deze remake is in ontwikkeling bij AMATA K.K. en Team Asano. Laatstgenoemde zat immers achter Octopath Traveler en de Bravely Default games. Square Enix heeft de eerste beelden van de Dragon Quest III remake in ieder geval alvast vrijgegeven, maar een releasedatum is er op dit moment nog niet.