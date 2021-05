Wij hoeven jullie vast niet te vertellen dat Fast & Furious: Crossroads nogal… Ehm, ‘teleurstellend’ was. Mocht je nu denken dat Vin Diesel en zijn vrienden het nogmaals gaan proberen met een game, dan zit je toch in de verkeerde hoek te denken. Met de aankondiging van Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R kwamen wij er ook achter dat er blijkbaar een reeds vier seizoenen tellende kindershow genaamd Fast & Furious Spy Racers op Netflix bestaat.

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R wordt ontwikkeld bij 3D Clouds, een ontwikkelaar die we al kennen van All-Star Fruit Racing. Rise of SH1FT3R wordt dus een racer speciaal voor de kids, maar ouders kunnen natuurlijk ook gezellig meespelen. De game bevat immers couch coöp.

Zoals het er nu naar uitziet zal Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R aanstaande november verkrijgbaar zijn voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en andere platformen. We hebben nog wat features voor je op een rijtje gezet plus de bijbehorende aankondigingstrailer van de game hieronder.