De streamingservice PlayStation Now draait nu al een aantal jaren mee, maar het kende een relatief moeizame start. In 2019 werd PS Now opnieuw ‘uitgevonden’ en toen werd onder meer de prijs van deze service – in positieve zin – aangepast. Dit heeft uitstekend uitgepakt, wat blijkt uit nieuwe cijfers van de service die door Sony zijn gedeeld.

Hieronder kan je zien dat het aantal abonnees in het afgelopen jaar flink is toegenomen. Ten opzichte van 2019 is het aantal in 2020 maar liefst gegroeid met 1.4 miljoen nieuwe gebruikers en dat is zeker een succes te noemen. De onderstaande afbeelding toont goed aan dat de aanpassingen in 2019 duidelijk hebben geholpen, waarna er een explosieve groei heeft plaatsgevonden.