Het leek allemaal zo mooi, zo rooskleurig, toen Gearbox Software liet weten na te denken over cross-play voor Borderlands 3. Dat de intentie er was om dit mogelijk te maken, bleek al ver voor de release een gegeven. CEO Randy Pitchford liet later echter weten dat dit niet direct bij de release zou zijn.

Maar, als we de meest recente Tweet van Pitchford mogen geloven, komt die optie voor PlayStation gebruikers er helemaal niet. Waarom precies kon hij niet vertellen, maar de aankomende update voor cross-play zal in ieder geval vooralsnog aan ons voorbij gaan.

“Good news or bad news first? Good News: An update for Borderlands 3 has been prepared for release that includes full crossplay support across all platforms. Bad News: For certification, we have been required by the publisher to remove crossplay support for PlayStation consoles.”