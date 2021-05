Dit bericht zal voor velen aanvoelen als een open deur intrappen, maar het interessante gedeelte zit hem in de details. Sony verwacht namelijk dit fiscale jaar nog zo’n 15 miljoen consoles te zullen verkopen én het fiscale jaar daarna nog eens 23 miljoen, waarmee de PlayStation 5 binnen tweeënhalf jaar dus al zo’n 50 miljoen exemplaren verkocht zou moeten hebben.

Naast dat dit een heel mooi resultaat zou zijn, weten we nu dus ook dat Sony wel degelijk druk bezig is met zo veel mogelijk consoles te produceren. Maar we moeten ook in ons achterhoofd houden dat dit natuurlijk een streven is van Sony en niet iets wat ze definitief waar kunnen gaan maken. Er heerst immers nog een groot algeheel chip-tekort, dus nu is het hopen dat Sony er genoeg bij elkaar gesprokkeld krijgt, zodat binnenkort bij iedereen dit mooie apparaat staat te pronken onder de tv.