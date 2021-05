Het lijkt nog maar gisteren dat Dragon Quest XI als nieuw in de winkels verscheen, maar we worden met de neus op de feiten gedrukt dankzij de nieuwste aankondiging van Square Enix. Het is alweer té lang geleden, gezien de genoemde titel uit 2018 stamt. Tijd voor meer Dragon Quest dus.

En zo komt niet alleen de bijzondere remake van Dragon Quest III aan het licht, maar ook een volledig nieuwe game genaamd Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Zoals bij bijna elke nieuwe aankondiging zijn de details nog wat schaars. Tijdens de bekendmaking was er niet eens een enkele aanduiding zichtbaar op welke platformen de game speelbaar zal zijn, of wanneer de game ongeveer z’n opwachting maakt.

Wel kon director Yuji Horii een klein tipje van de sluier oplichten: de game draait op de Unreal Engine 5 en het turn-based vechtsysteem gaat volledig op de schop. Maar hoe? Dat zullen we nog even moeten afwachten. Check de korte teaser trailer hieronder.