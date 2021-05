Tijdens de meest recente State of Play heeft Sony eindelijk Horizon: Forbidden West onder de schijnwerpers gezet. Een kwartier lang werden we ondergedompeld in de adembenemend mooie wereld die Guerrilla gecreëerd heeft. We zagen Aloy in actie op de PS5, terwijl ze een vijandig kamp binnendrong en een oude vriend uit een benarde situatie bevrijdde.

De heren van Guerrilla gaven ook wat meer details over de eigenlijke gameplay. Zo zal Aloy dit keer over nóg meer middelen beschikken om de open wereld rond haar te verkennen. Zo noteerden wij onder andere een hightech parachute, een duikmasker met een eindeloze voorraad lucht en een oplaadbare, uiterst dodelijke speer.

Veel écht nieuwe dingen kwamen we niet te weten. Een releasedatum blonk bijvoorbeeld uit door zijn afwezigheid. Toch kunnen we niet ontkennen dat Horizon: Forbidden West hier een eerste – enfin, tweede; als je de oorspronkelijke reveal meetelt – indruk achterlaat die kan tellen. Bekijk dus zeker de onderstaande beelden even en vertel ons wat je ervan vindt.