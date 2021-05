We hebben waarschijnlijk met grote getale donderdagavond naar de State of Play uitzending gekeken. Hierin konden we een flink aantal minuten nieuw beeldmateriaal bekijken van Horizon: Forbidden West. Nieuwe gameplay gepaard met een hoop cut-scènes lieten een Aloy zien die duidelijk wat voordeel haalt uit de PlayStation 5 console. Ja, deze game draaide op een PS5, en de grafische presentatie was erg mooi om te zien. Daarbij zagen we ook nieuwe gameplay elementen, die niet in het eerste deel zaten. Maar zijn deze eigenlijk wel zo nieuw?

Zo zagen we dat Aloy een rookbom kon neergooien, een grapplehook kon gebruiken en als een ware Spider-Woman een afstand kon overbruggen. Als laatste zagen we ook dat zij een cyber-parachute tevoorschijn kon toveren om naar de grond te zweven, iets wat je zo voor een tientje in Fortnite kan kopen. Het zijn grotendeels gameplay mechanieken die iedereen wel eens eerder heeft aangeboden in een game. Hoewel het natuurlijk gewoon werkt en er prima uitzag, kunnen we er niet onderuit dat het totaal niet origineel is en eigenlijk een beetje inspiratieloos.

Sony heeft een zeer unieke manier van samenwerken tussen al z’n studio’s. Alles is open en alles wordt onderling gecommuniceerd. De verschillende PlayStation Studios helpen elkaar en delen kennis, zodat de verschillende projecten hier alleen maar door bevorderd worden. De visie van Sony is natuurlijk ook wel bekend, het merendeel van de exclusives hebben een behoorlijk cinematische ondertoon en ook dat was te zien in de Horizon: Forbidden West gameplay presentatie. De gameplay in deze game heeft er ook wat cinematische elementen bij gekregen: dezelfde soort karakteristieken die een Spider-Man game eveneens heeft.

En zo kom ik langzamerhand bij het punt dat door de visie van Sony en de samenwerking van de studio’s, het wel eens zo kan zijn dat deels de originaliteit verloren gaat in alle exclusives. De gameplay zag er totaal niet verfrissend uit. De scene die getoond werd kon zo uit een Uncharted game geplukt zijn door hoe lineair dit van opzet was: het klimmen en klauteren, alles erop en eraan. Natuurlijk moeten we hier niet te hard van stapel lopen en weten we dat de game een open wereld bevat, maar de gameplay die werd getoond gaf ons een heel erg deja vu gevoel als we andere Sony titels erbij pakken.

Daarom ook de prikkelende stelling van deze week: de Sony blauwdruk van exclusives begint steeds duidelijker op te vallen. Horizon: Forbidden West was in ieder geval een mooi voorbeeld van elementen die we steeds vaker terugzien in exclusieve games van Sony. Dan zul je denken: maar het zag er toch gewoon goed en leuk uit? Zeker weten en we denken ook wel dat de game positief uit de hoek zal komen, maar mogen we inmiddels niet iets meer verwachten van een volgende generatie aan games vol technische mogelijkheden?

De PlayStation 5 is een krachtig ding en de Xbox Series X is nog krachtiger. Maar tot nu toe zijn de games die je op beide consoles kunt spelen niet veel meer dan dikke grafische verbeteringen ten opzichte van de last-gen games. Alles is mooier en laadt sneller, en de performance is ook beter. Qua gameplay is er nog niks aan de horizon te zien, waarbij er echt gebruik wordt gemaakt van de extra kracht die nu beschikbaar is. Denk aan een betere AI, meer destructieve omgevingen, originele gameplay elementen die voorheen nooit mogelijk waren, betere interactie met een open wereld, noem het maar op.

Horizon: Forbidden West geeft daarom als eerste impressie dat het gewoon meer Horizon is met mooiere graphics. Het is niet verkeerd of een verwijt, maar bijzonder is het niet als het op echte innovatie aankomt en in die zin is het ook zeker niet next-gen. We hoopten iets in de gameplay te zien wat echt onderscheidend kon zijn tegenover het vorige deel. Maar dat is misschien de tol die Guerrilla Games heeft betaald om deze game ook uit te brengen voor de PS4.

Wat denken jullie, zijn jullie tevreden over wat we tot nu toe gezien hebben en moeten wij niet zo zeuren? Of zie je wel wat in ons punt dat we op meer innovatie in de gameplay hadden gehoopt? Lopen wij op de zaken vooruit en moeten we gewoon meer informatie afwachten? Of ben je razend enthousiast en is dit voldoende om gelijk je pre-order te plaatsen? Het kan weer alle kanten op, dus laat het in de comments hieronder weten of het een yay of een nay was!