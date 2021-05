Nadat de editie eerder al lekte via de Microsoft Store is de Dying Light Platinum Edition nu ook effectief verkrijgbaar. Deze collectie is online gegaan in de PlayStation Store en is wederom een complete bundel met de originele game en alle content die er nadien voor is verschenen.

De bundel kost €99,99, maar we raden aan om nog even te wachten met een aanschaf. Er wordt namelijk een korting van 75% bij aangegeven voor PlayStation Plus abonnees, maar die is niet toegepast op de aankoopprijs. Mogelijk dat die korting later vandaag alsnog wordt toegepast, wat natuurlijk flink scheelt.

Naast de game bestaat het pakket uit het onderstaande:

The Following

Bozak Horde

Cuisine & Cargo

Ultimate Survivor Bundle

Crash Test Skin Pack

Hellraid

A large collection of skins and weapons

5th Anniversary Bundle

Harran Ranger Bundle

Gun Psycho Bundle

Volatile Hunter Bundle

White Death Bundle

Vintage Gunslinger Bundle

Rais Elite Bundle

Godfather Bundle

Harran Inmate Bundle

Retrowave Bundle

SHU Warrior Bundle

Volkan Combat Armor Bundle

Classified Operation Bundle

Viking: Raiders of Harran Bundle

Harran Tactical Unit Bundle

Ten opzichte van de PS5 heeft deze editie geen specifieke upgrades of updates te bieden, waardoor deze uitgave min of meer gelijk is aan de Anniversary Edition. Bij interesse kan je hier terecht.