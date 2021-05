Review | Knockout City – Het is weliswaar geen sport die je op professioneel niveau terug ziet komen, toch heeft iedereen het ongetwijfeld wel eens gespeeld op zijn of haar school: trefbal. Je probeert alle ballen te ontwijken en uiteraard zelf raak te gooien om daarmee je tegenstanders uit te schakelen en het veld te legen. Het welbekende trefbal als vanouds is door Velan Studios en EA als uitgangspunt genomen voor Knockout City. Hopelijk heb je een goed gebit, want in Knockout City zal je zeker een flink aantal ballen tegen je kop gegooid krijgen!

Trefbal met een flinke diepgang

De regels van trefbal zijn erg simpel: weet een bal te bemachtigen, raak je tegenstanders en scoor zo punten. In Knockout City is dat eigenlijk niet anders alhoewel er natuurlijk veel meer dan dat om de hoek komt kijken. In deze variant van trefbal beschik je namelijk over twee levens en verlies je er eentje elke keer als je geraakt wordt. Raak je beide levens kwijt, dan scoort de tegenstander een punt en kom jij opnieuw in het veld terug. Het scoren van punten kan alleen door elkaar te raken en daadwerkelijk uit te schakelen. Raak gooien lijkt kinderspel, maar er komt best wat diepgang om de hoek kijken in Knockout City.

Zo kan je op meerdere manieren een poging wagen om je tegenstander te raken. Je kunt direct gooien als je een bal hebt en je tegenstander binnen werpafstand is, maar dit is vrij voorspelbaar en makkelijk te vangen met L2 of te ontwijken. Houd je de bal langer vast met R2, dan zal ook de kracht van je worp toenemen, waardoor je dus met meer snelheid zal gooien. Ook kan je de bal gooien met een curve om je tegenstander te verrassen. Je kunt daarnaast elkaars ballen vangen mits je over een juiste timing beschikt, zodat de rollen zich omdraaien. De sleutel tot succes is om op onverwachte momenten te gooien en dat zorgt voor zeer intense en chaotische momenten. Je kunt namelijk ook net doen alsof je gooit om de timing van de tegenstander compleet te verpesten.

Intense gevechten met hoge verslavingsfactor

Kan je geen bal vinden omdat alle beschikbare ballen al in gebruik zijn? Wees niet bang, want je bent nooit compleet machteloos in Knockout City. Zo kan je ook de bal van een teamgenoot krijgen, waarbij deze bovendien wordt opgeladen voor een hogere gooisnelheid. Een alternatief is dat je er ook voor kan kiezen om zelf een bal te worden. Je kunt jezelf oprollen en teamgenoten kunnen jou dan weggooien. Raak je een tegenstander in deze balvorm, dan is dit een one-hit KO! Teamgenoten kunnen jou daarnaast ook langer vasthouden, waardoor je de lucht in gelanceerd wordt en jezelf kunt sturen voor een vernietigende impact. Jouw rivalen kunnen jou in balvorm echter ook weer oppakken, dus wees gewaarschuwd. Voor je het weet word je uit het level gegooid en kan je opnieuw beginnen.

De game is tevens een semi-brawler dus ook zonder bal of in balvorm kan je jouw team ondersteunen. Je kunt jouw tegenstanders namelijk beuken om zo een bal uit hun handen te slaan. Ook is deze move effectief om inkomende projectielen te ontwijken, alsook om inkomende ballen te pareren, zodat je geen schade oploopt. Dit alles bij elkaar zorgt dus voor behoorlijk wat diepgang in de gameplay. Knockout City tovert trefbal op een creatieve wijze om tot een zeer intense sport, waarin je zeker spannende situaties zal tegenkomen. De leukste momenten in de game zijn toch wel de scenario’s, waarbij je met je tegenstanders dichtbij elkaar staat en je constant elkaars worpen weet op te vangen. Weet je de timing van je tegenstander daarin te verbreken om nadien raak te gooien, dan voelt dit ontzettend goed aan. Daarna kan je niet wachten om weer in zo’n situatie terecht te komen en aan het langste eind te trekken!

Beperkte maar leuke modi

Trefbal speel je in teamverband en dit is in Knockout City natuurlijk ook zo. De game kent momenteel vier verschillende modi en later zullen er nog meer toegevoegd worden. Allereerst heb je Team KO, waarin je 3 vs 3 speelt en dit zou je kunnen zien als Team Deathmatch. Schakel je tegenstanders uit en scoor als eerste 10 eliminaties om de ronde te winnen. Een standaard modus die erg leuk blijft en makkelijk op te pakken is. Vervolgens hebben we Ball-Up Brawl, waarin je 4 vs 4 speelt. In deze modus zijn er geen gewone ballen beschikbaar en moet je jouw teamgenoten als bal gebruiken of zelf als bal aanbieden. Het concept is erg leuk, maar erg afhankelijk van het team waarmee je samenspeelt, gezien samenwerken erg belangrijk is voor succes.

Verder hebben we nog Diamond Dash die ook in teams van 3 wordt gespeeld. Dit is vergelijkbaar met Team KO, maar nu zullen gesneuvelde spelers diamanten achterlaten. Zorg dat je deze oppakt om punten te scoren of raap de diamanten van je teamgenoten op, zodat je voorkomt dat tegenstanders kunnen scoren. Tot slot is er nog Party Team KO, die het concept van Team KO hanteert maar met speciale ballen. Naast de normale, rubberen ballen kan je ook ballen vinden met unieke vaardigheden. Zo kan je een Sniper Ball gebruiken die van veel verder tegenstanders kan raken, een Multi-Ball die je meer dan eens kunt gooien, een Moon Ball waarmee je geen last van zwaartekracht hebt en nog meer. Dat is lang niet alles, want er zijn nog meer variaties beschikbaar en die zijn in alle modi te vinden. In elke match roteert dit wat zorgt voor meer variatie en een tactisch element. Het zijn weliswaar niet heel veel modi – en dat is jammer – maar deze zijn stuk voor stuk wel leuk om te spelen. Wie de game tot slot in een competitieve vorm wil beleven kan terecht in League Play.

Fortnite-achtige stijl met een berg customization opties

Qua stijl zou je Knockout City kunnen vergelijken met Fortnite. Het kent een soortgelijke stijl personages en je kan deze aanpassen zoals je wilt. Je kunt je personage van een nieuwe look voorzien door hem of haar een nieuw gezicht, haarstijl, outfits, brillen, handschoenen en nog veel meer te geven. De game kent microtransacties om sneller content te unlocken, maar dit is uitsluitend cosmetisch dus er valt niks mee te winnen. Daarnaast krijg je tijdens het spelen aardig wat uitdagingen die jou van Holobux – de currency van de game – voorzien. Naast de Holobux kan je ook speciale Style Chips vrijspelen of kopen. Met deze munteenheid kan je varianten van outfits ontgrendelen. Voor iedereen is er dus wel wat te vinden qua uiterlijk, waardoor elke speler er kleurrijk en gevarieerd uitziet.

De game weet niet bepaald indruk op ons te maken als het gaat om het grafische aspect ondanks dat het een 4K resolutie heeft. Gelukkig staat de gameplay als een huis en dit wordt extra ondersteund door een locked 60 fps op de PS5. Wel merkten we op dat het wat onhandig is om naar andere modi te zoeken. Je moet namelijk eerst terug naar je Hideout om een andere playlist aan te klikken. Van het ene menu naar het andere wisselen is wat onhandig en dat haalt een beetje de flow uit de game. Daarnaast kan het voorkomen dat je soms in de lobby blijft hangen als je naar een game zoekt terwijl de match op de achtergrond hoorbaar bezig is en je dus niet kunt spelen.