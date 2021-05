Supermassive Games is alweer met de derde game bezig in de ‘The Dark Pictures Anthology’-reeks en die game zal binnenkort verschijnen voor onder andere de PlayStation 4 en 5. Er is nu een nieuwe video verschenen, die voor het eerst wat gameplay van het spel laat zien. De beelden kan je onder dit bericht checken.

De video zal niet hele grote verrassingen bevatten, want House of Ashes volgt dezelfde formule als de twee vorige titels in de serie. Het nieuwste deel speelt zich af in 2003, wanneer een militaire unit wordt uitgezonden naar Irak. Daar schijnt in het Zagrosgebergte een ondergrondse chemische fabriek verstopt te zitten en zij moeten deze uitschakelen.

Wij hebben House of Ashes al in actie gezien en onze bevindingen kun je lezen in de preview.