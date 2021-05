Horizon: Forbidden West is na Ratchet & Clank en Returnal dit jaar een andere grote exclusieve release van Sony, maar de game heeft nog geen releasedatum. We hoopten die te krijgen tijdens de State of Play uitzending afgelopen donderdag, maar dat was niet het geval.

Online valt veel terug te lezen qua verwachtingen van gamers, waaronder hier op PSX-Sense, waarbij de veronderstelling terugkomt dat de game dit jaar niet verschijnt. Toch heeft Sony tot op heden altijd anders gecommuniceerd en dat is nog altijd aan de orde.

Ben McCaw, narrative director bij Guerrilla Games, heeft aangegeven dat de ontwikkeling van de game nog altijd op schema ligt en dat ze binnenkort meer informatie over de releasedatum bekend zullen maken. Kortom, Sony is het juiste moment aan het bepalen en zodra dat is vastgesteld horen we het.