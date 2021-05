Afgelopen donderdag was het genieten dankzij de grafische pracht die Guerrilla Games liet zien met Horizon: Forbidden West. Als je de beelden gemist hebt, dan kan je die hier nog eens rustig terugkijken.

In aanvulling op de bewegende beelden hebben we nu nog een reeks van zes screenshots voor jullie die eens te meer de visuele kwaliteit van de game laten zien. Check de nieuwe screenshots hieronder en geniet!

Horizon: Forbidden West verschijnt later in 2021, een releasedatum is momenteel nog niet bekend.