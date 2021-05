De Days of Play sale is afgelopen woensdag van start gegaan, maar zoals wel vaker gebeurt is er nog een andere sale beschikbaar. Het gaat hier om een bekende, namelijk de Games voor nog geen €20,- sale, wat eigenlijk al genoeg zegt.

Alle games die in de aanbieding zijn, kennen hooguit een prijskaartje van €19,99. Hieronder een greep uit het totale aanbod en voor de complete sale kan je hier in de PlayStation Store terecht. Het betreft overigens niet alleen games, ook is er her en der wat extra content in de aanbieding.

Tekken 7 – Van €49,99 voor €9,99

Ghost Recon: Breakpoint – Van €69,99 voor €17,49

Ace Combat 7: Skies Unknown – Van €69,99 voor €13,99

Resident Evil VII: Biohazard – Van €19,99 voor €9,99

A Way Out – Van €29,99 voor €8,99

Monopoly Plus – Van €14,99 voor €7,49

Little Nightmares Complete Edition – Van €29,99 voor €7,49

Overcooked! 2 – Van €24,99 voor €12,49

BioShock: The Collection – Van €49,99 voor €9,99

Just Dance 2020 – Van €49,99 voor €19,99

Resident Evil 4 – Van €19,99 voor €7,99

Ghost Recon: Wildlands Year 2 Gold Edition – Van €69,99 voor €17,49

Resident Evil 5 – Van €19,99 voor €7,99

Need for Speed Deluxe Edition – Van €24,99 voor €6,24

Dragon Ball Xenoverse 2 – Extra Pass – Van €29,99 voor €11,99

Code Vein – Van €69,99 voor €19,59

The Walking Dead Onslaught: Digital Deluxe – Van €39,99 voor €19,99

Resident Evil Revelations – Van €19,99 voor €7,99

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – Van €29,99 voor €8,99

Arizona Sunshine – Deluxe Edition – Van €44,99 voor €15,29

L.A. Noire: The VR Case Files – Van €29,99 voor €14,99

De Jackbox Party Pack 3 – Van €26,99 voor €14,84

MX vs. ATV Supercross Encore – Van €29,99 voor €7,49

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II – Van €39,99 voor €19,99

Bloodstained: Curse of the Moon – Van €9,99 voor €4,99

Chronos: Before the Ashes – Van €29,99 voor €19,49

Mega Man 11 – Van €29,99 voor €14,99

Kandagawa Jet Girls – Van €39,99 voor €19,99

Jagged Alliance: Rage! – Van €29,99 voor €8,99

Space Crew – Van €19,99 voor €9,99

Dishonored: Death of the Outsider – Van €29,99 voor €14,99

Sine Mora EX – Van €19,99 voor €5,99

Knowledge is Power: Decades – Van €19,99 voor €9,99

Yakuza Zero – Van €19,99 voor €4,99

Torchlight III – Van €39,99 voor €19,99

Need for Speed: Payback – Deluxe Edition – Van €39,99 voor €15,99

Twin Mirror – Van €29,99 voor €19,49

Resident Evil – Van €19,99 voor €4,99

Borderlands Legendary Collection – Van €49,99 voor €19,99

