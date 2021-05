Een hele tijd geleden werd Aragami 2 aangekondigd, waarna het een lange tijd stil is gebleven rond de game. Eerder dit jaar kregen we dan wel het trieste nieuws dat de game zou worden uitgesteld, maar gelukkig hoeven we niet zo lang meer te wachten. De game kreeg namelijk een hoop nieuwe info, middels een bericht op het PlayStation Blog.

Het bericht vertelt in detail hoe het team deze stealthy coöp ninjagame tot stand heeft gebracht. Aragami 2 wil voornamelijk inzetten op stealth en niet zozeer op brute kracht, waardoor het team een systeem moest uitdokteren dat deze speelstijl zou belonen. Snelle bewegingen, soepele ontwijkmanoeuvres en bliksemsnelle aanvallen behoren zo tot je vaardigheden. Je kan Aragami 2 bovendien met drie spelers tegelijk spelen, dus communicatie en coöperatie staan centraal. Als je liever solo speelt, dan kan dat… maar je zal in dat geval wel een stuk minder vaardigheden kunnen vrijspelen. Vrienden zoeken is dus de boodschap!

Aragami 2 verschijnt op 17 september voor de PS4 en PS5. Check de nieuwe trailer hieronder.