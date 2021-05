SEGA liet eergisteren weten dat een aantal Sonic-titels in juni zullen verschijnen in het aanbod van PlayStation Now. Het ziet er nu naar uit dat er nog een titel bekend is die volgende maand aan de service van Sony wordt toegevoegd.

De line-up van volgende maand is waarschijnlijk wat vroeger online gezet dan de bedoeling was. Hoewel dit ondertussen is weggehaald, heeft iemand er een screenshot van gemaakt en via Reddit gedeeld.

De eerder genoemde Sonic-games zijn goed te zien op de onderstaande screenshot en daar is dus ook The Witcher 3: Wild Hunt te zien. Het gaat zelfs om de Game of the Year-versie, die alle uitbreidingen bevat.

Nu kan dit zelf in elkaar geflanst zijn, alleen werd dit screenshot gemaakt voor de bekendmaking van SEGA, wat het dus enige geloofwaardigheid geeft.