De cast van de tv-serie van The Last of Us krijgt langzaam maar zeker vorm. Vorige maand werd bekend dat Gabriel Luna de rol van Tommy zal spelen en nu weten we ook wie Marlene zal spelen.

Degene die de game hebben gespeeld, zullen voor de HBO-serie van The Last of Us even moeten wennen aan de nieuwe Ellie, Joel en Tommy. Voor Marlene zal dit niet het geval zijn. Dit personage zal door dezelfde actrice worden vertolkt als in de game, namelijk Merle Dandridge.

Aangezien de Amerikaanse actrice al eens in de huid van Marlene is gekropen, weet zij exact hoe de leider van de ‘Fireflies’ in elkaar zit. Dit kan de serie alleen maar goed doen.