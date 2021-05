Kan jij niet wachten tot je met Necromunda: Hired Gun aan de slag kan gaan? Je bent vast niet de enige, maar weet wel dat de releasedatum van deze futuristische shooter nu wel erg dichtbij komt. Om ons helemaal warm te maken voor de naderende release, heeft uitgever Focus Home Interactive alvast de opening van de game online gezet.

Qua sfeer zit de opening alvast goed, want we krijgen spontaan zin om ons onder te dompelen in de brute wereld van Necromunda: Hired Gun, dat overigens deel uitmaakt van het Warhammer 40.000 universum. Necromunda: Hired Gun verschijnt op 1 juni voor, onder andere, de PS4 en PS5. Bekijk de opening hieronder.