Allen zijn we gamers en allen genieten we van het moois dat het medium ons te bieden heeft. Ongeacht welk platform we verkiezen of welke achtergrond we ook hebben. Dat gezegd zijnde, willen we toch even inzoomen op een interessant nieuwtje dat ter sprake kwam tijdens een recente presentatie die gegeven werd door Jim Ryan, de CEO van SIE.

Er komen heel wat leuke weetjes aan bod, zoals het aantal mensen dat trouw is gebleven aan het merk sinds de PS1. Ook worden er enkele interessante leeftijdgrafiekjes op ons gegooid (wist je bijvoorbeeld dat ongeveer 8% van de PS4/PS5-bezitters tussen de 49 en 54 jaar oud is?). Daarnaast leren we ook dat PlayStation bij het vrouwelijke publiek de laatste jaren erg populair is geworden. Daar waar slechts 18% van de PS1-bezitters vrouwelijk was, identificeert nu 41% van de PS4/PS5- bezitters zich met het vrouwelijk geslacht. Dit is een grote vooruitgang, waar de opkomst van meer sterke vrouwelijke personages in videogames ongetwijfeld een rol in zal gespeeld hebben.

Lees gerust het volledige verslag eens door voor meer specifieke info over hoe Jim Ryan terugblikt op de launch van de PS5 en hoe de toekomst van PlayStation eruitziet.