Rockstar Games heeft GTA Online van een nieuwe update voorzien en die heeft acht nieuwe stuntraces toegevoegd. En als je die tussen nu en 2 juni speelt, dan krijg je als extra bonus maar liefst GTA$ 100.000 en het Canis American Legend T-shirt. Deze extra’s zullen binnen 72 uur na het inloggen op 7 juni aan je spelersaccount worden toegevoegd.

De acht nieuwe races komen allemaal met een eigen omschrijving en dat hebben we hieronder op een rijtje gezet:

Zon, zee en chicanes – Ervaar de grootsheid van de natuur terwijl deze langs je raam raast in een soort misselijkmakende flits. Sowieso heb je straks een glimlach op je gezicht en je avondeten op het dashboard. Stuntrace voor klassieke sportwagens.

In het nauw – Komen de muren op je af door de verpletterende stress van de moderne wereld? Bewijs dat het niet alleen in je hoofd zit als je hoofdhuid wordt weggeschraapt door het asfalt boven je. Als je claustrofobisch bent aangelegd, kun je deze overslaan. Stuntrace voor motorfietsen.

Een brug te ver – Is er een beter moment om de structurele integriteit van de La Puerta Freeway te waarderen dan wanneer je je begeeft in het chaotische bloedbad van een racetrack vol met gekken die een slok Terroil nemen tijdens het vullen van hun tank? Nee. Die is er niet. Stuntrace voor sportwagens.

Sacre Blêuter’d! – Dit is wat je krijgt als je je architect niets anders geeft dan Deludamol en Blêuter’d om vervolgens toe te kijken hoe hij dwars door het schaalmodel loopt. Een fraai stukje postmoderne, niet-lineaire Franse architectuur. Ç’est géniale! Stuntrace voor muscle cars.

Vicieuze cirkel – Hoeveel G-kracht is te veel G-kracht, en zou je zulke zaken niet graag uit eerste hand willen weten? Als je dingen antwoordt zoals ‘Zoiets bestaat niet’ en ‘Hell yeah’, dan ben je de ideale kandidaat om deel te nemen aan deze next-level klinische studie. Reken er maar op dat de wetenschappelijke bevindingen op prijs worden gesteld wanneer ze je uit de bestuurdersstoel halen. Stuntrace voor supercars.

Voer voor het ravijn – Na een dure lobbycampagne zijn de race-organisatoren erin geslaagd om deze race uit te sluiten van de jaarlijkse statistieken met verkeersdoden in San Andreas. Want als je een loeizware vrachtwagen naar een aerobicsklasje stuurt, krijg je wat je verdient. Stuntrace voor terreinwagens.

Rokend asfalt – In een poging om de gezondheids- en veiligheidsraad af te leiden van inheemse schendingen, heeft de Palmer-Taylor Power Station ingestemd met het hosten van een eerbetoon aan de kracht en schoonheid van fossiele brandstoffen. Het advies? Rijd deze race alsof het je laatste is, want als de sprongen je niet te pakken krijgen, zullen de schadelijke dampen dat wel doen. Stuntrace voor motorfietsen.

Stadsgrenzen – Schraap je keel, maak je das los en laat de AGM weten dat je een strategie hebt zodra je G-krachten aantikt. Het is tijd voor zaken buiten. Maakt iemand aantekeningen? Stuntrace voor supercars.

Buiten de stuntraces die voor wat variatie zorgen, kun je je nogmaals aan de Motor Wars wagen. De komende dagen kun je in dit segment driedubbele GTA$ en RP verdienen door deel te nemen. Als je de Simeon missies speelt, dan krijg je dubbele GTA$ en RP uitgekeerd. Ook is er nog wat gratis, want door in te loggen krijg je van Rockstar de Wine Coil Cap. Ben je Rank 100 of hoger? Dan ontvang je als extra de Hunting Camo-livery voor de Mammoth Avenger. Ook die wordt binnen 72 uur na 7 juni aan je account toegevoegd.

In het Diamond Casino & Resort kun je bij een spin aan de Lucky Wheel kans maken op de Truffade Nero Custom. En tot slot ontbreekt het natuurlijk niet aan de nodige kortingen. Zo geniet je van 35% korting bij Warstock Cache & Carry en hetzelfde geldt voor upgrades voor de Weapons Workshop en Weaponized Vehicle Workshop. Op alle faciliteiten zit deze week ook een korting – 40% en dat geldt ook voor de upgrades en aanpassingen. Daarnaast zijn er diverse auto’s en voertuigen scherper geprijsd.

Auto’s:

Pegassi Infernus Classic— 40% korting

Överflöd Imorgon — 40% korting

Bravado Gauntlet Classic Custom — 40% korting

Grotti X80 Proto — 40% korting

Speciale en bewapende voertuigen: