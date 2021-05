Returnal is nu een maand verkrijgbaar en het is een succesvolle titel. Zo wist de game die op de laatste dag van april uitkwam het tot de top vijf van best verkopende games in die maand te schoppen en dat wordt nu weerspiegeld door de spelersstatistieken.

Ontwikkelaar Housemarque heeft een infographic gedeeld met indrukwekkende details. Alle spelers bij elkaar hebben de game bijna zes miljoen uur gespeeld en het aantal keer doodgaan is de 9 miljoen voorbij. Het aantal gedode vijanden is helemaal torenhoog, zie het hieronder.