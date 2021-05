Horizon: Zero Dawn is inmiddels alweer vier jaar oud en met de komst van de PlayStation 5 is een fors grafisch verschil vanzelfsprekend. Horizon: Zero Dawn was van nature al een prachtige game, maar voor Forbidden West zet Guerrilla Games een behoorlijke stap vooruit.

Met het tonen van de beelden vorige week donderdag is er nu goed referentiemateriaal en YouTuber ElAnalistaDeBits besloot daarom om beide games eens naast elkaar te zetten. Veel meer woorden hoeven we er niet aan te besteden, de video hieronder spreekt voor zichzelf.

Horizon: Forbidden West heeft nog geen releasedatum, maar als we Guerrilla Games mogen geloven zal dat niet lang meer duren.