In 2015 verscheen de game Bloodstained: Ritual of the Night op Kickstarter en het beoogde doel werd in een zeer snelle tijd behaald. De game is nadien lang in ontwikkeling geweest om in 2019 daadwerkelijk te verschijnen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Nu is er een vervolg in de maak, wat blijkt uit kwartaalcijferdocumentatie van Digital Bros. Dit is het moederbedrijf van uitgever 505 Games die in zijn documenten heeft staan dat er een ‘tweede versie’ van de game in de maak is. Eenzelfde vermelding stond bij Ghostrunner, waarvan een tweede deel inmiddels officieel is aangekondigd.

Verdere details zijn niet bekend en ook is het vervolg nog niet officieel aangekondigd. Gezien het succes van het origineel en de betrokkenheid van uitgever 505 Games, is de voorzichtige veronderstelling dat dit deel gemaakt kan worden zonder een Kickstarter campagne.

