Biomutant, de openwereldgame van ontwikkelaar Experiment 101 die sinds kort in de schappen ligt, krijgt binnenkort een grote update. Zoals vandaag de dag wel gebruikelijk is, lanceerde de game met wat probleempjes, maar gelukkig zal het niet lang duren vooraleer deze opgelost worden. De ontwikkelaar liet namelijk weten dat ze luisteren naar de community en momenteel wordt er hard gewerkt aan een update die “gebaseerd is op community feedback”. Specifiek wordt gewerkt aan volgende zaken:

“We are working on the pacing of dialogues, narrator settings, difficulty settings, video settings like depth of field and motion blur, loot and enemy tuning as well as sound and combat.”