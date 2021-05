Far Cry 6 gaat niet dezelfde fout als Cyberpunk 2077 maken. Beide games zijn voor zowel de oude als de nieuwe generatie consoles gemaakt, maar de PlayStation 4 en Xbox One versies worden niet stiefmoederlijk behandeld. Dat laat Ubisoft in een interview met VGC weten. Het doel is om de best mogelijke kwaliteit op ieder platform te leveren. Het bedrijf gaat ook de PlayStation 4 en Xbox One versies vooraf uitgebreid laten zien.

Zowel op de PlayStation 5 als op de Xbox Series X|S draait de game op 60 fps met een 4K-resolutie. Vanaf daar wordt er teruggeschaald om de game ook vlot op oudere hardware te laten draaien, wat volgens de ontwikkelaars reeds het geval is. “We geven om ieder platform en laten niemand in de steek”, aldus de studio. Overigens gaf Ubisoft Toronto dit als antwoord op de vraag hoe de ontwikkelaar het slechte ontvangst van Cyberpunk 2077 probeert te vermijden.