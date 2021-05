Uitgever Koch Media heeft op Twitter een showcase aangekondigd. Het evenement wordt de Koch Primetime Gaming Stream genoemd en pakt uit met meer dan twaalf nieuwe aankondigingen. Het is momenteel nog onduidelijk welke games we mogen verwachten, maar we weten wel al dat er aan Saints Row 5 en zowel een nieuwe Metro als Timesplitters wordt gewerkt.

New Event Added – Friday, June 11, Noon PT / 3 PM ET. #SummerGameFest pic.twitter.com/xPTrBNSdrO — Summer Game Fest (@summergamefest) May 28, 2021

Daarnaast is Dead Island 2 inmiddels alweer zeven jaar geleden aangekondigd en inmiddels vaker van ontwikkelaar gewisseld dan een voetballer van club. Geloof het of niet, de game is toch echt nog steeds in ontwikkeling, dus wie weet krijgen we eindelijk weer een update over de stand van zaken. De showcase vindt plaats op 11 juni om 21:00 uur Nederlandse tijd.