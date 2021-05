De Battlefield 6 geruchten blijven maar binnenstromen. Een nieuwe dag, een nieuw gerucht. De meest recente komt wederom van insider Tom Henderson. Hij beweert dat we tijdens EA Play de releasedatum van de Battlefield 6 alpha krijgen te horen. Niet alleen dat, maar volgens Henderson gaat de alpha reeds in juli van start. Battlefield 6 moet eind dit jaar uitkomen.

The #BATTLEFIELD Alpha should be July, with the announcement being made at EA Play. Could be a "Oh and the Battlefield Alpha is available to play right now" type of deal at the end of the event.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 29, 2021