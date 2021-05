Far Cry 6 heeft de grootste open wereld van de franchise, zo heeft Ubisoft in een interview aangegeven. David Grivel, de lead gameplay designer, stelt dat Yara de grootste wereld is die Ubisoft ooit voor een Far Cry game heeft gemaakt, maar een vergelijking met andere titels wilde hij niet maken.

Het is dus even afwachten wat de totale omvang is, maar als je Far Cry 5 hebt gespeeld dan heb je enigszins een indicatie. Die game kende een relatief grote open wereld en dit nieuwe deel gaat daar dus behoorlijk overheen.

“It’s the largest open world in the Far Cry brand. I don’t know about other games, but what was important for us is to create points of interest across the map. So we have cities, we have boats, we have airports and everything in between. We keep things interesting also because now we start building things such as outposts, which we now call FNS bases, which offer a classic Far Cry experience,”