In 2019 kondigde 2K Games aan dat er gewerkt wordt aan een nieuwe BioShock en dat die nog een aantal jaar in ontwikkeling zal zijn. Het zal dus nog wel even duren voordat de game uitkomt, maar de uitgever is wel ‘aanwezig’ op de E3, dus mogelijk dat we binnenkort meer gaan horen.

Dat zou dan de eerste keer zijn dat er echt informatie gedeeld wordt, want we weten zo goed als niets over de game. Interessant is echter een nieuw gerucht dat wordt gedeeld door YouTuber Xbox Era, die in zijn nieuwe video stelt dat de aankomende BioShock exclusief zal zijn voor de PlayStation.

Dat is het enige wat hij weet, dus als dit klopt is het even de vraag of het tijdelijk of definitief exclusief is. Daar is Xbox Era niet van op de hoogte. Een tijdelijke exclusiviteit lijkt het meest voor de hand liggende, gezien dat voor 2K Games interessanter is dan definitief. Daarnaast sluit Sony vaker van dit soort deals, zie bijvoorbeeld Deathloop.