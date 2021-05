De aankondiging van de Crysis Collection lijkt niet lang meer op zich te laten wachten nu Crytek wederom de collectie aan het teasen is. Recent waren ze al iets rondom Crysis 2 aan het teasen en dat is in de afgelopen dagen hervat middels nieuwe tweets.

Zo werd de bovenstaande afbeelding op Twitter gezet met daarbij een paar ogen. De eerstvolgende reactie daarop kwam vanuit hetzelfde account met enkel het getal 3. Met drie losse delen die verkrijgbaar zijn en deze teasers lijkt een Crysis Collection een logische veronderstelling.

De eerste game is ook verkrijgbaar als remaster dus de twee andere delen dezelfde behandeling geven zou niet gek zijn. Daarnaast lekte Crysis Collection eerder al via interne Crytek documenten die op straat zijn komen te liggen. We hanteren nu de benaming Crysis Collection aan de hand van die documenten, maar het kan zijn dat de definitieve naam bij release anders is.

Voor nu lijkt het min of meer een zekere zaak, enkel de officiële aankondiging nog even afwachten en zodra die beschikbaar is lees je het hier.