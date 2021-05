Dying Light 2 lijkt een multiplayer te bevatten die via cross-play met alle platformen samen te spelen valt. Techland heeft geen details over de multiplayer bekendgemaakt, maar de vermelding van cross-play komt terug in de omschrijving bij de ESRB, die de titel van een rating heeft voorzien.

Wat we precies van de multiplayer mogen verwachten is dus onduidelijk, maar mogelijk kent de game wel iets van een coöperatief element om de vele zombies het vuur aan de schenen te leggen. Daarnaast wordt er in de omschrijving melding gemaakt van microtransacties.

Wellicht dat deze microtransacties te maken hebben met nieuwe blauwdrukken voor wapens en wellicht cosmetische items, maar ook daarover zijn de details beperkt. Dying Light 2 verschijnt op 7 december en Techland beloofde nog een hoop bekend te maken tussen nu en dan, dus het is slechts een kwestie van tijd.