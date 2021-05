Two Point Studios werkt waarschijnlijk aan Two Point Campus. Hoewel die titel niet officieel is aangekondigd, is deze gelekt via de Microsoft Store waar de titel in het assortiment opgenomen werd. Gezien vrijwel alles dat via de Microsoft Store lekt daadwerkelijk bestaat is het slechts wachten tot een officiële aankondiging.

Two Point Campus staat in de Microsoft Store voor Xbox en pc, maar de kans is natuurlijk groot dat deze titel ook naar de PlayStation 4 en Nintendo Switch komt. In deze game is het volgens de omschrijving de bedoeling om de universiteit van je dromen te bouwen, waarbij je met alle aspecten te maken krijgt die van toepassing zijn op een campus.

Denk aan de aankleding, maar ook het managen van het gebeuren met docenten en meer. Iedereen die Two Point Hospital gespeeld heeft kan zich er vast wel een goede voorstelling bij maken. Voor nu is het wachten op de officiële onthulling en met de E3 in het vooruitzicht zal het vast niet lang duren.