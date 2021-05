The Falconeer was een exclusieve game voor de Xbox One, maar de game heeft nu ook z’n weg naar de PlayStation gevonden. De game zal op 5 augustus voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 verschijnen, dus we moeten nog even geduld hebben.

Toch krijgen we al het nodige van de game te zien, want PlayStation Access kon met de PS5-versie van deze game aan de slag. In de video hieronder van een minuut of vier lang krijg je veel van de game te zien en ook een goede indruk van de gameplay.