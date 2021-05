De Days of Play sale ging vorige week van start in de PlayStation Store en daarmee krijg je korting op honderden games. Dat is lang niet alles wat onder Days of Play valt, want ook PlayStation Plus maakt nu deel uit van de aanbiedingen.

Een jaarabonnement op PlayStation Plus kost normaal €59,99, maar je profiteert nu van 25% korting. Hierdoor betaal je slechts €44,95 voor 12 maanden lidmaatschap op deze service. Een mooi prijsje als je het ons vraagt en weet: als je al een abonnement hebt, dan kun je gewoon stapelen.

Om PlayStation Plus tegen deze scherpe actieprijs aan te schaffen kan je bij onze zustersite KaartDirect.nl terecht. De code wordt na betaling direct getoond en ook per mail toegestuurd, zodat je je abonnement gelijk kunt verlengen!