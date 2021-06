Hou je wel van twin-stick shooters zoals Enter the Gungeon of Alienation? Dan heeft Weird Beluga Studio iets wat je mogelijk zou interesseren, de Spaanse studio werkt namelijk aan de twin-stick shooter ‘Clid the Snail’, die dit jaar nog voor de PlayStation 4 en PlayStation 5 moet verschijnen.

In het gezelschap van het vuurvliegje Belu is het aan de titulaire Clid om verschillende fabelachtige scenario’s te doorlopen en natuurlijk talloze vijanden over de kling te jagen. Uiteraard kom je onderweg verscheidene wapens tegen, die je tevens kunt combineren om verwoestende effecten te creëren.

Om je daarvan een indruk te geven heeft Weird Beluga Studio een eerste trailer in elkaar gezet, die je hieronder kunt bekijken.