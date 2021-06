Knockout City had tijdens en na zijn lancering een leuke actie: je kon het spel de eerste tien dagen gratis spelen. Deze ‘launch trial’ is nu over, maar daar is wat anders voor in de plaats gekomen.

Je kan Knockout City wederom geheel gratis spelen. Alleen als je level 25 hebt bereikt, dan zal je het spel moeten aanschaffen of een EA Play abonnement moeten afsluiten om verder te kunnen. Heb je interesse in de trefbal-titel, dan kan je die nu proberen om te kijken of het echt iets voor je is.

Ben je benieuwd naar wat wij van Knockout City vinden, check dan onze review.

Block Party is over, but new players to Knockout City can still start brawlin' for free!

If your friends are just joining us, they'll be able to play for free and level up to Street Rank 25 before purchasing the game. That’s also enough game time to teach them to pass the ball. pic.twitter.com/aWjPjKS0ES

— Knockout City (@knockoutcity) May 30, 2021