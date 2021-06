Ubisoft heeft de afgelopen maanden hard aan Watch Dogs: Legion gewerkt, met als resultaat de 60 fps update die vanaf vandaag beschikbaar is. Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe personages onderweg, waaronder Aiden Pearce: het hoofdpersonage uit de eerste Watch_Dogs.

Pearce krijgt zelfs zijn eigen campagne – ‘Bloodline’ – en om alvast een tipje van de sluier op te lichten heeft Ubisoft de onderstaande trailer vrijgegeven. De beelden laten zien waarom Aiden precies in Londen te vinden is: een baan die draait om bedrijfsspionage en waar hij een leuk zakcentje mee kan verdienen.

Naast Aiden zal ook Wrench uit Watch Dogs 2 in Bloodline gaan verschijnen, maar het is nog onduidelijk hoe hij in het verhaal past. Naar verwachting zal deze uitbreiding vanaf begin juli verkrijgbaar zijn. Ubisoft houdt op 12 juni het Ubisoft Forward evenement, dus het is goed mogelijk dat we dan meer details te horen krijgen.