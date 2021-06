Een van de mensen die heeft gezorgd voor het succes van een aantal Resident Evil-games, is Peter Fabiano. De producer zal alleen niet langer meewerken aan nieuwe delen in de serie, want hij vertrekt bij Capcom.

Fabiano werkte mee aan Resident Evil 3, Resident Evil 7: Biohazard en Resident Evil 8: Village. Tevens was hij producer van Devil May Cry 5 en Ghost ‘n Goblins: Resurrection. Als je Resident Evil 7 hebt gespeeld, dan heb je de producer ook daadwerkelijk gezien. Fabiano speelt in die game namelijk de rol van Peter Walken, de tv-presentator die op één van de videobanden – die je tijdens je avontuur kunt vinden – te zien is.

Fabiano zal de industrie niet verlaten, de producer zal bij Bungie namelijk aan de slag gaan als production manager.

Hard to write this best so I’ve decided to keep it simple: Thank you everyone at Capcom for allowing me to grow together with you over the past 13 years. I’m thankful and will cherish the experience forever. ありがとうございました!ファンとしてもこれからよろしくお願いします。1/2

