Fans van Horizon kijken reikhalzend uit naar het nieuwe deel: Forbidden West. Vorige week mocht Guerrilla Games de eerste echte beelden van Aloy’s volgende avontuur laten zien tijdens State of Play. Een aantal fans hebben sindsdien goed naar de beelden gekeken en een inschatting gemaakt van hoe groot de map ongeveer zal zijn.

De post-apocalyptische wereld van Horizon is gebaseerd op echte locaties, daarom heeft een gebruiker met de naam Kalinque op Reddit beelden uit de countdown video geschraapt en op een kaart van de wereld geplakt. Hij/zij kwam uit in het gebied van Californië, in het westen van de Verenigde Staten.

Hoewel de kaart waarschijnlijk niet op schaal zal zijn, geeft deze eerste schatting wel aan dat Aloy straks een lijstje aan diverse locaties heeft die ze kan bezoeken. Van besneeuwde bergen tot een lege woestenij, Forbidden West lijkt het allemaal te hebben.

Het is nog niet bekend wanneer Horizon: Forbidden West moet verschijnen. De Nederlandse studio heeft echter aangegeven dat de ontwikkeling op schema ligt en dat er snel een releasedatum komt.